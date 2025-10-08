В санкционный список вошли две компании и три связанных с ними лица. Они, вероятно, способствовали укреплению ВПК России.

Против кого Польша ввела санкции?

Внесение в санкционный список является следствием проверки связей лиц или организаций с Россией или Беларусью, сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

На этот раз в список попали две компании и три человека – акционеры или бенефициары:

SteelTrade;

Omni GRP;

Андрей Карпович;

Вероника Пенталь;

Владимир Лещук.

OMNI GRP лично связана с STEELTRADE, предыдущее название которой было EMK GROUP. Она в свою очередь связана с другими субъектами хозяйствования Группы "EMK", работающими в сталелитейной промышленности на территории России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Компании, вероятно, экспортировали сталь со специальными параметрами, разработанную специально для требовательных применений литья под высоким давлением. Этот тип стали особенно желателен в оружейной промышленности из-за необходимости обеспечения прочности, легкости и устойчивости к экстремальным условиям, в которых может эксплуатироваться оружие.

Поэтому, учитывая тип и свойства экспортируемой стальной продукции, существует достаточная вероятность того, что эти товары были отправлены на российские оружейные заводы

– сообщает KAS.

Национальное налоговое управление также определило механизм, с помощью которого эти продукты, способствующие укреплению ВПК России, попадали на российский рынок через ряд связанных организаций.

Какими будут последствия санкций?

Введение санкций включает несколько ограничений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное налоговое управление Польши.

На практике, включение организаций или лиц в польский санкционный список включает, среди прочего:

замораживание всех финансовых и экономических ресурсов;

запрет на предоставление любых финансовых или экономических ресурсов организациям/лицам, внесенным в список;

исключение из процедуры государственных закупок или конкурса,

запись в реестр иностранцев, пребывание которых на территории Республики Польша является нежелательным.

