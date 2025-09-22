У США планують вдарити по тіньовому флоту Росії, тому Конгрес вніс новий законопроєкт. Його підтримують сенатори з обох партій.

Що відомо про розширення санкцій?

Законопроєкт значно розширить санкції США проти тіньового флоту нафтових танкерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на FT.

Він буде спрямований на так званий тіньовий флот, надаючи перелік показників, які США можуть використовувати для ідентифікації суден. Це дозволить встановити сувору відповідальність для будь-якого судна, яке здійснює перевезення із санкційним судном.

Серед іншого, він також санкціонує російські проєкти зі зрідженого природного газу в Арктиці та розробку нових російських проєктів з СПГ. Він також припинить будівництво газопроводу "Північний потік-2" до Європи.

Законопроєкт "Про тіньовий флот" планують внести до Конгресу республіканець Джим Ріш, голова сенатського комітету з міжнародних справ, і Жанн Шахін, провідний демократ комітету.

За даними FT, законопроєкт підтримують сенатори з обох партій, а також союзники Трампа Ліндсі Грем і Том Коттон, голова сенатського комітету з розвідки. У Сенаті існує сильна підтримка ідеї змусити Москву понести більш серйозні наслідки за війну в Україні.

Які перспективи законопроєкту?

Перспективи законопроєкту були незрозумілими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Окремий законопроєкт, що має на меті запровадити жорсткі санкції проти Росії, внесений на початку цього року та підтриманий переважною більшістю сенаторів, не просунувся, оскільки лідери республіканців у Конгресі очікують відповіді від Трампа щодо того, чи хоче він продовження санкцій.

Оскільки світ відреагував на вторгнення Росії в повітряний простір Естонії, що викликало побоювання щодо зростання нестабільності, різні групи сенаторів також внесли в п'ятницю окремі законопроєкти, спрямовані на посилення безпеки у Східній Європі та використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Що відомо про тіньовий флот Росії?