Доходи від нафти падають, а витрати ростуть: як санкції б’ють по Росії

Попри теорії про те, що санкції Заходу не мають впливу на Росію, деякі зміни все ж помічають. Наприклад, очікують скорочення експорту нафти та зростання цін на авто.

Які наслідки санкцій ЄС проти Росії?

На економіку Росії впливають санкції ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Зокрема, у розвідці виокремили наступні наслідки:

Російський авторинок очікує в I кварталі 2026 року обвал продажів на 40%.

На початку 2026 року в Росії різко подорожчають автомобілі. Зростання цін на вживані машини на бензині може становити від 5 до 27% залежно від моделі.

Витрати аграріїв на озимий посів знову зросли через подорожчання палива на 20%. Сільгоспвиробники повідомляють про зростання цін на паливо, добрива, насіння та обслуговування техніки, що може негативно вплинути на поточну посівну кампанію.

Чистий прибуток компанії "Руснафта" за дев'ять місяців 2025 року становив 5,13 мільярдів рублів, що в 6,3 раза менше, ніж торік. Виручка знизилася на 21%, собівартість продажів – на 21,7%.

Чистий прибуток групи ЛСР (російської компанії, що працюють у сфері девелопменту та виробництва будматеріалів) скоротився в 1,6 раза, до 12,307 мільярдів рублів.

Кількість легальних мігрантів у Санкт-Петербурзі скоротилася на 24% у 2025 році.

Як санкції США вплинуть на експорт нафти?

Також певні наслідки можуть нести санкції від Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Зеленський заявив, що, за оцінками України, нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%. Це до 5 мільярдів доларів втрачених доходів на місяць, при тому, що зараз Росія отримує завдяки нафті близько 10 мільярдів доларів.

Санкції торкнуться, зокрема, експорту до Індії та Китаю, проте частина Євросоюзу також досі залежна від "Лукойлу".

Зауважте! США 22 жовтня оголосили нові санкції проти Росії, спрямовані проти нафтового сектору. Вони стосуються компаній "Роснафта" та "Лукойл". Також обмеження застосовували щодо 31 дочірнього підрозділу цих компаній.

