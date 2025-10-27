Доходы от нефти падают, а расходы растут: как санкции бьют по России
- Санкции ЕС привели к ожидаемому обвалу продаж автомобилей в России на 40% в 2026 году и росту цен на топливо и расходы аграриев.
- Американские санкции могут сократить экспорт российской нефти на 50%, что приведет к потерям доходов в размере до 5 миллиардов долларов в месяц.
Несмотря на теории о том, что санкции Запада не имеют влияния на Россию, некоторые изменения все же замечают. Например, ожидают сокращения экспорта нефти и роста цен на авто.
Какие последствия санкций ЕС против России?
На экономику России влияют санкции ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
В частности, в разведке выделили следующие последствия:
- Российский авторынок ожидает в I квартале 2026 года обвал продаж на 40%.
- В начале 2026 года в России резко подорожают автомобили. Рост цен на подержанные машины на бензине может составить от 5 до 27% в зависимости от модели.
- Расходы аграриев на озимый посев снова выросли из-за подорожания топлива на 20%. Сельхозпроизводители сообщают о росте цен на топливо, удобрения, семена и обслуживание техники, что может негативно повлиять на текущую посевную кампанию.
- Чистая прибыль компании "Руснафта" за девять месяцев 2025 года составила 5,13 миллиардов рублей, что в 6,3 раза меньше, чем в прошлом году. Выручка снизилась на 21%, себестоимость продаж – на 21,7%.
- Чистая прибыль группы ЛСР (российской компании, работающей в сфере девелопмента и производства стройматериалов) сократилась в 1,6 раза, до 12,307 миллиардов рублей.
- Количество легальных мигрантов в Санкт-Петербурге сократилось на 24% в 2025 году.
Как санкции США повлияют на экспорт нефти?
Также определенные последствия могут нести санкции от Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Зеленский заявил, что, по оценкам Украины, новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%. Это до 5 миллиардов долларов потерянных доходов в месяц, при том, что сейчас Россия получает благодаря нефти около 10 миллиардов долларов.
Санкции коснутся, в частности, экспорта в Индию и Китай, однако часть Евросоюза также до сих пор зависима от "Лукойла".
Заметьте! США 22 октября объявили новые санкции против России, направленные против нефтяного сектора. Они касаются компаний "Роснефть" и "Лукойл". Также ограничения применяли в отношении 31 дочернего подразделения этих компаний.
Последние новости о санкциях против России
Российские нефтяные гиганты оказались под санкциями со стороны США, но Россия имеет опыт их обходить, поэтому и на этот раз будет пытаться это сделать. В России ввели учебную программу по обходу санкций, за это руководитель московского университета попал под персональные санкции Европы.
США ввели санкции против российской нефти, ограничив продажу через "Роснефть", "Лукойл" и транспортные компании. Китай остается крупным покупателем российской нефти, что является главным риском для эффективности нефтяных санкций.
ЕС также подписал 19-й пакет санкций, который впервые коснется газового сектора России, запрещая импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года. Пакет санкций также направлен на российские банки, криптовалютные биржи, и ограничивает передвижение российских дипломатов.