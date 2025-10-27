Доходы от нефти падают, а расходы растут: как санкции бьют по России

Несмотря на теории о том, что санкции Запада не имеют влияния на Россию, некоторые изменения все же замечают. Например, ожидают сокращения экспорта нефти и роста цен на авто.

Какие последствия санкций ЕС против России?

На экономику России влияют санкции ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

В частности, в разведке выделили следующие последствия:

Российский авторынок ожидает в I квартале 2026 года обвал продаж на 40%.

В начале 2026 года в России резко подорожают автомобили. Рост цен на подержанные машины на бензине может составить от 5 до 27% в зависимости от модели.

Расходы аграриев на озимый посев снова выросли из-за подорожания топлива на 20%. Сельхозпроизводители сообщают о росте цен на топливо, удобрения, семена и обслуживание техники, что может негативно повлиять на текущую посевную кампанию.

Чистая прибыль компании "Руснафта" за девять месяцев 2025 года составила 5,13 миллиардов рублей, что в 6,3 раза меньше, чем в прошлом году. Выручка снизилась на 21%, себестоимость продаж – на 21,7%.

Чистая прибыль группы ЛСР (российской компании, работающей в сфере девелопмента и производства стройматериалов) сократилась в 1,6 раза, до 12,307 миллиардов рублей.

Количество легальных мигрантов в Санкт-Петербурге сократилось на 24% в 2025 году.

Как санкции США повлияют на экспорт нефти?

Также определенные последствия могут нести санкции от Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Зеленский заявил, что, по оценкам Украины, новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%. Это до 5 миллиардов долларов потерянных доходов в месяц, при том, что сейчас Россия получает благодаря нефти около 10 миллиардов долларов.

Санкции коснутся, в частности, экспорта в Индию и Китай, однако часть Евросоюза также до сих пор зависима от "Лукойла".

Заметьте! США 22 октября объявили новые санкции против России, направленные против нефтяного сектора. Они касаются компаний "Роснефть" и "Лукойл". Также ограничения применяли в отношении 31 дочернего подразделения этих компаний.

