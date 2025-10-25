Глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала объяснил, что Россия может обходить санкции через подставные компании. Он отметил, что главным риском остается Китай, который продолжает покупать до 40% российской нефти.

Смотрите также Ситуация напряженная: цены на нефть летят вниз

Эффективность санкций и первые последствия

Ключевым фактором давления на российскую экономику остается не только санкционная политика, но и мировые цены на нефть. Когда баррель опускается ниже установленного потолка в 47,6 доллара, финансовые возможности Кремля для ведения войны резко сокращаются.

Теперь происхождение нефти от "Роснефти" или "Лукойла" вообще нельзя передавать на мировых рынках независимо от стоимости барреля,

– отметил он.

Ограничения распространяются на транспорт, страхование и логистику, что существенно сокращает доходы от экспорта энергоресурсов. Москва уже пытается обойти санкции, используя прокладки и меняя реквизиты компаний. Похожую тактику она применяла и раньше, создавая фиктивных посредников для сохранения доступа к международным рынкам.

Китай как ключевая проблема для санкций

Одним из главных вызовов для реализации нефтяных санкций остается позиция Китая. Пекин продолжает покупать до 40% российской нефти, фактически обеспечивая Кремлю стабильный источник валютных поступлений и финансирования войны против Украины.

Китай дает России не менее 40% нефтяной валютной выручки на продолжение войны против Украины. А США не имеют рычагов влияния на Пекин,

– отметил Юрий Романюк.

Соединенные Штаты не могут применять против Китая эффективные ограничения из-за дефицита редкоземельных элементов, которые поставляет именно Пекин. Это формирует технологическую и ресурсную зависимость Вашингтона, которую Китай использует как политический щит от санкционного давления.

Эффективность санкций, по его словам, будет зависеть от того, смогут ли Соединенные Штаты убедить Китай, Индию и страны Персидского залива поддержать эти меры.

