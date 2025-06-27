Нові санкції Зеленського торкнулися російських виробників "Шахедів"

Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій. У списку – 53 фізичних і 35 юридичних осіб, серед яких є причетні до військово-промислового комплексу Росії.

Що відомо про нові санкції

Нові санкції торкнулися громадян Росії та Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Указ Президента України.

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Санкції запровадили, зокрема, щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва безпілотниківу Росії. Йдеться про компанії та фахівців, які займалися розробкою і виробництвом таких дронів, як:

"Герань";

"Орлан-10";

"SuperCam".

Крім того, санкції введено щодо осіб, причетних до схем обходу міжнародних обмежень для імпорту товарів подвійного призначення. Також серед цих суб'єктів:

компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва "Шахедів";

постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств ВПК Росії.

Синхронізація санкцій з міжнародними партнерами

Президент Володимир Зеленський видав указ про введення в дію рішення РНБО щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з боку України та її міжнародних партнерів. Глава держави пояснив, для чого прийняв таке рішення.

В указі йдеться, що відповідно до статті 107 Конституції України президент постановляє ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників "Групи семи" на Росію і пов’язаних з нею суб’єктів.

Зауважимо, що рішенням від 27 червня РНБО постановила, що санкції, затверджені державами-партнерами, мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж на 15 день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об’єднання держав.

Окрім цього, Кабміну та СБУ разом з Нацбанком було доручено забезпечити повне впровадження в юрисдикції України санкцій, які затверджені міжнародними партнерами.