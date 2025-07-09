Нові санкції проти Росії ввела Норвегія: хто потрапив до списку

Уряд Норвегії підтримав санкції проти двох російських судноплавних компаній. Там країна намагається протидіяти активній кампанії спецслужб Росії.

Які компанії потрапили під санкції

Уряд вирішив, що Норвегія внесе до списку дві російські рибальські компанії Norebo JSC та Murman Seafood, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт уряду.

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ЄС посилається на те, що дві риболовецькі компанії Norebo JSC та Murman Seafood є частиною державної кампанії зі спостереження та розвідувальної діяльності, спрямованої на критично важливу підводну інфраструктуру в норвезьких та союзних морських районах.

Така діяльність може сприяти майбутнім диверсійним операціям та загрожувати важливим інтересам норвезької політики безпеки, каже міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Які обмеження діятимуть для компаній

Судна двох риболовецьких компаній втратять доступ до норвезьких портів і територіальних вод. Це означає, що їм не видаватимуться ліцензії на риболовлю в норвезькій економічній зоні.

Включення до переліку санкцій проти Росії двох судноплавних компаній передбачає зобов'язання заморожувати кошти та активи, що належать цим організаціям, перебувають у їхній власності, у їхньому володінні або під їхнім контролем, а також заборону надавати кошти та активи організаціям, що входять до переліку, або на їхню користь.