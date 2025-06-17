Нові санкції проти Росії ввела Велика Британія: чого торкнуться обмеження

Раніше Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 2 300 осіб. До нового пакета увійшли організації та судна тіньового флоту.

Які санкції проти Росії запровадила Велика Британія

Британія намагається натиснути на Росію новими економічними обмеженнями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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У повідомленні, опублікованому на урядовому вебсайті, йдеться, що останні санкції спрямовані проти 10 організацій та 20 суден, включаючи нафтові танкери, компанії, пов'язані з морським транспортом, та постачальників товарів до Росії, зокрема електроніки. Вони також завдають економічного удару по тих, хто отримує вигоду від російського уряду або підтримує його.

Окрім того, відомо, що Британія запровадила санкції щодо Головного управління глибоководних досліджень Міноборони Росії. Раніше країна вже запровадила санкції проти понад 2 300 осіб з моменту вторгнення до України у 2022 році.

Чому Трамп не запроваджує санкції проти Росії

Президент США відреагував на заклики Європи та Британії до рішучих дій через війну в Україні на саміті G7. "Нехай вони зроблять це першими", – заявив він.

На думку Трампа, санкції проти Росії коштуватимуть Сполученим Штатам багато грошей та він закликав Європу "почати першими".

Коли я запроваджую санкції, це коштує США величезні гроші – мільярди й мільярди доларів. Це не просто підписати документ. Санкції – це не така легка справа, це не вулиця з одностороннім рухом,

– заявив Трамп.

Американський лідер заявив, що хоче зосередитися на відновленні заблокованих мирних переговорів, перш ніж вдаватися до нових покарань проти Росії.