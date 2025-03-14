Уся надія на крипту: як Росія обходить санкції США

Росія використовує криптовалюту для торгівлі нафтою. Таким чином Кремлю вдається обходити санкції Заходу.

Як відбувається така торгівля

Співпрацю з Росією через цифрову валюту здійснюють Індія та Китай, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Стало відомо, що деякі нафтові компанії у Росії використовують ефір, біткойн та стейблкоїни, щоб конвертувати китайські юані та індійські рупії у рублі.

Зверніть увагу! За даними Міжнародного енергетичного агентства, за 2024 рік загальний обсяг такої торгівлі нафтою складала 192 мільярди доларів.

Одне з джерел Reuters вказує, що навіть, якщо санкції проти Росії будуть скасовані, криптовалюта, ймовірно, продовжить використовуватися в торгівлі російською нафтою. Адже це зручний інструмент, який дозволяє проводити усі операції швидше.

Як виглядає такий розрахунок на практиці, розберемося на прикладі:

китайський покупець оплачує нафту у юанях;

кошти отримує торгівельна компанія, що виступає як посередник (гроші надходить на офшорний рахунок);

далі посередник конвертує отримані гроші в крипту і переказує на інший рахунок;

з цього рахунку гроші передають уже в Росію;

при передачі грошей на російський рахунок, відбувається конвертація у рублі.

Зауважте! Саме крипта допомогла підсанкційним Ірану та Венесуелі зберегти свою економіку.