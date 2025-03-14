Уся надія на крипту: як Росія обходить санкції США
- Росія використовує криптовалюту для обходу санкцій при торгівлі нафтою.
- Загальний обсяг такої торгівлі нафтою за 2024 рік складає 192 мільярди доларів.
Росія використовує криптовалюту для торгівлі нафтою. Таким чином Кремлю вдається обходити санкції Заходу.
Як відбувається така торгівля
Співпрацю з Росією через цифрову валюту здійснюють Індія та Китай, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Стало відомо, що деякі нафтові компанії у Росії використовують ефір, біткойн та стейблкоїни, щоб конвертувати китайські юані та індійські рупії у рублі.
Зверніть увагу! За даними Міжнародного енергетичного агентства, за 2024 рік загальний обсяг такої торгівлі нафтою складала 192 мільярди доларів.
Одне з джерел Reuters вказує, що навіть, якщо санкції проти Росії будуть скасовані, криптовалюта, ймовірно, продовжить використовуватися в торгівлі російською нафтою. Адже це зручний інструмент, який дозволяє проводити усі операції швидше.
Як виглядає такий розрахунок на практиці, розберемося на прикладі:
- китайський покупець оплачує нафту у юанях;
- кошти отримує торгівельна компанія, що виступає як посередник (гроші надходить на офшорний рахунок);
- далі посередник конвертує отримані гроші в крипту і переказує на інший рахунок;
- з цього рахунку гроші передають уже в Росію;
- при передачі грошей на російський рахунок, відбувається конвертація у рублі.
Зауважте! Саме крипта допомогла підсанкційним Ірану та Венесуелі зберегти свою економіку.