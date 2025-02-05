Російська економіка може зазнати краху, якщо посилити санкції

Російська економіка зазнає серйозних труднощів через санкції. Партнери переконані, що для зміцнення позицій України необхідно посилити санкційний тиск на Росію.

Російська економіка на межі колапсу

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала країни Заходу продовжити економічний тиск на Росію, зазначивши, що санкції показують свою ефективність, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Також міністерка підкреслила важливість боротьби з "тіньовим флотом", через який Росія проводить нелегальний експорт нафти та газу, оминаючи санкції.

Зауважте! Європейські країни, зокрема Велика Британія та Фінляндія, домовились про перевірки суден, які можуть бути причетні до цих нелегальних операцій, що може суттєво вплинути на Росію.

Проблеми в російській економіці:

На напружену ситуацію в російській економіці також вказує рішення Центрального банку підвищити ключову процентну ставку до 21%.

Прогнозується, що у 2025 році зростання ВВП Росії складе лише від 0,5% до 1%, що є значно нижчим за показник 3% у 2024 році.

Економічне зростання, яке раніше забезпечувалося значними витратами на армію та підвищенням зарплат через нестачу робочої сили, поступово втрачає свою ефективність.

Цікаво! Путін неодноразово звертався до чиновників з вимогою сприяти розвитку приватних інвестицій, оскільки дефіцит інвестицій став серйозною проблемою для економіки країни.