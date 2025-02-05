Российская экономика на грани коллапса

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала страны Запада продолжить экономическое давление на Россию, отметив, что санкции показывают свою эффективность, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Также министр подчеркнула важность борьбы с "теневым флотом", через который Россия проводит нелегальный экспорт нефти и газа, в обход санкций.

Заметьте! Европейские страны, в частности Великобритания и Финляндия, договорились о проверках судов, которые могут быть причастны к этим нелегальным операциям, что может существенно повлиять на Россию.

Проблемы в российской экономике:

На напряженную ситуацию в российской экономике также указывает решение Центрального банка повысить ключевую процентную ставку до 21%.

Прогнозируется, что в 2025 году рост ВВП России составит лишь от 0,5% до 1%, что значительно ниже показателя 3% в 2024 году.

Экономический рост, который ранее обеспечивался значительными затратами на армию и повышением зарплат из-за недостатка рабочей силы, постепенно теряет свою эффективность.

Интересно! Путин неоднократно обращался к чиновникам с требованием способствовать развитию частных инвестиций, поскольку дефицит инвестиций стал серьезной проблемой для экономики страны.