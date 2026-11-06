Росії буде складніше обходити санкції: ЄС запускає новий офіс

Європейський Союз змінює підхід до економічного тиску на Росію. Брюссель хоче не просто запроваджувати нові санкції, а й краще координувати їх виконання та перекривати канали, через які Москва продовжує обходити обмеження.

Який новий механізм запускають у Європі

Єврокомісарка з питань фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке оголосила про створення в ЄС спеціального офісу для роботи над санкціями, пише Kyiv Independent.

Новий офіс має координувати всю санкційну роботу Євросоюзу – від підготовки обмежень до контролю за їхнім виконанням.

За словами Альбукерке, ця структура виконуватиме одразу кілька важливих завдань:

посилить координацію щодо санкцій;

забезпечить швидше надання рекомендацій державам ЄС;

покращить обмін даними та їх аналіз.

Завдяки цьому ми зможемо виступати більш єдиним фронтом на міжнародній арені, ефективніше взаємодіяти з партнерами з G7 та іншими країнами-однодумцями, а також досягати сильнішого впливу й забезпечувати ефективніше виконання санкцій як усередині ЄС, так і за його межами,

– зауважила Альбукерке.

Яку робочу групу створює ЄС

Окрім постійного офісу, Євросоюз створює спеціальну робочу групу з питань криптовалютних санкцій. Вона виявлятиме та усуватиме лазівки, які дозволяють обходити обмеження за допомогою цифрових активів.

За словами речниці Єврокомісії Шивон Макгаррі, нова група об'єднає найкращих національних експертів та фахівців ЄС, щоб розробити заходи протидії.

Криптовалюти – це інструмент, який використовували для обходу наших санкцій,

– наголосила речниця.

Дипломат ЄС, який поспілкувався з виданням, додав, що спочатку групу створюють на 12 місяців, залучаючи фахівців із третіх країн. Зокрема, до процесу можуть долучити експертів з України та Великої Британії.

Нагадаємо, Росія продовжує отримувати підсанкційні товари з Європи через треті країни. Зокрема, через Гонконг, Центральну Азію та Кавказ до неї потрапляє обладнання й електронні компоненти, які використовують у військовому виробництві. Україна закликала ЄС посилити механізми протидії такому обходу обмежень.