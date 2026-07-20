ЄС може просто відмовитися від нового пакета санкцій проти Росії, – ЗМІ

У Євросоюзі шукають спосіб ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії, який блокує Греція. Афіни продовжують виступати проти заборони для європейських компаній на транспортування російського скрапленого газу до третіх країн.

Які можливості розглядає ЄС

Наразі у ЄС обговорюють щонайменше три можливі сценарії виходу з глухого кута, у який його загнали вимоги Греції, пише Bloomberg.

За даними джерел, у Брюсселі розглядають такі варіанти:

надати європейським судноплавним компаніям перехідний період у 24 місяці до набуття чинності заборони;

повністю відмовитися від обмежень на перевезення російського СПГ;

або ж скасувати увесь розроблений санкційний пакет, якщо не вдасться домовитися.

У Євросоюзі також дискутують про можливість надати дозвіл на продовження вже укладених контрактів як потенційний компроміс.

Цього тижня посли ЄС мають зустрітися, щоб знову обговорити 21-й санкційний пакет проти Москви.

Що з граничною ціною на нафту

Водночас співрозмовники видання додали, що заморожування граничної ціни на російську нафту можуть продовжити навіть у тому разі, якщо інші пропозиції погодити не вдасться.

Торік країни ЄС ухвалили плаваючий механізм цінової "стелі". Відтоді її мають встановлювати кожні шість місяців, а розраховують на 15% нижче за середню ринкову ціну російської нафти Urals.

Оскільки нові обмеження затвердити поки не вдається, минулого тижня країни ЄС прийняли тимчасове рішення. Граничну ціну на нафту Росії встановили у розмірі 44,10 за барель до 23 липня.

Таким чином, тимчасовий крок дав європейцям більше часу для досягнення домовленості щодо 21-го пакета санкцій. У ньому серед іншого планували заморозити механізм цінової "стелі" на постійній основі. Але, схоже, і це обмеження опинилося під загрозою.

Нагадаємо, Греція виступає проти заборони на транспортування російського СПГ до третіх країн, оскільки боїться економічних наслідків. Адже вона є одним з лідерів у перевезенні скрапленого газу.