Більше нікому не потрібні: країни ЄС значно зменшили закупівлі російських нафти та газу
Джерело:Євростат
У зв'язку зі світовими санкціями проти російських газу та нафти, країни ЄС значно скоротили їх імпорт. Натомість збільшили постачання Норвегія, США та інші.
Євросоюз скоротив обсяги нафти та газу з Росії
Уже в І кварталі 2023 року помітний вплив відмови від російських нафтопродуктів у ЄС. За перших чотири місяці 2022 року, російська нафта становила 26% від європейського ринку, в той час, як цього року частка становить всього 3,2%.
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Натомість частки наступних країн зросли на:
- Норвегія – 3,8%;
- Саудівська Аравія – 3,4%;
- США – 2,7%;
З газом ситуація аналогійна. У І кварталі 2022 року Росія була найбільшим постачальником до ЄС з часткою 38,8%, а за цей же період у 2023 році уже – 21,4%. Натомість піднялося постачання з інших країн:
- Норвегія – +8%;
- Алжир – +7,4%;
- Велика Британія – +4%.
Постачання скрапленого газу з Росії теж постраждало. На початку 2022 року країна займала 18,1% європейського ринку, тоді як зараз – 4.9%. Натомість зросли показники у:
- Норвегії – +6,5%;
- Катарі – +2,4%;
- Алжирі – +2,4%.
Світовий банк виділив кошти для України
В рамках фонду ADVANCE Ukraine Світовий банк виділив для України 1,5 мільярда доларів під гарантії Японії.
Світовий банк продовжить свою незмінну підтримку, щоб допомогти Україні відновитися та відновити ще сильнішу економіку,
– заявила регіональний віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані.
Гроші підуть на:
- забезпечення бідних громадян та переміщених осіб, та допомогу домогосподарствам;
- підтримання реформи, спрямованої на підвищення прозорості та підзвітності витрачання державних ресурсів;
- допомогу ринкам краще функціонувати "під час і після війни".