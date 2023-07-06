Больше никому не нужны: страны ЕС значительно снизили закупки российских нефти и газа
Источник:Евростат
В связи с мировыми санкциями против российских газа и нефти страны ЕС значительно сократили их импорт. В то же время увеличили поставки Норвегия, США и другие.
Евросоюз сократил объемы нефти и газа из России
Уже в I квартале 2023 года заметно влияние отказа от российских нефтепродуктов в ЕС. За первые четыре месяца 2022 года, российская нефть составляла 26% от европейского рынка, в то время как в этом году доля составляет всего 3,2%.
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Доли же следующих стран выросли на:
- Норвегия – 3,8%;
- Саудовская Аравия – 3,4%;
- США – 2,7%;
С газом ситуация аналогичная. В I квартале 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком в ЕС с долей 38,8%, а за этот же период в 2023 году – 21,4%. Зато поднялись поставки из других стран:
- Норвегия – +8%;
- Алжир – +7,4%;
- Великобритания – +4%.
Поставки сжиженного газа из России тоже пострадали. В начале 2022 года страна занимала 18,1% европейского рынка, в то время как сейчас – 4.9%. Вместо этого выросли показатели в:
- Норвегии – +6,5%;
- Катары – +2,4%;
- Алжиры – +2,4%.
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Всемирный банк продолжит свою неизменную поддержку, чтобы помочь Украине восстановиться и восстановить еще более сильную экономику,
– заявила региональный вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани.
Деньги пойдут на:
- обеспечение бедных граждан и перемещенных лиц и помощь домохозяйствам;
- поддержание реформы, направленной на повышение прозрачности и подотчетности расходования государственных ресурсов;
- помощь рынкам лучше функционировать "во время и после войны".