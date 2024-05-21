Мінфін США вимагає від європейських банків виконувати санкції проти Росії

Глава Мінфіну США вимагає, щоб банки ЄС дотримання санкцій проти Росії. На її погляд, керівники фінустанов мають активізуватися, аби не дати Москві знайти обхідні шляхи від обмежень.

Що сказала мінфін США

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що вторинні санкції у грудні минулого року зірвало зусилля Росії щодо закупівлі товарів, необхідних для забезпечення війни в Україні. Попри це потрібно вжити додаткових заходів.

Читайте також Російські банки почали закривати свої відділення

Я закликаю всі установи вжити суворіших заходів щодо дотримання вимог і посилити увагу до спроб Росії ухилитися,

– сказала вона.

Вона порекомендувала керівникам фінустанов стежити за дотриманням санкцій закордонними філіями та дочірніми компаніями своїх банків. Також потрібно звертатися з аналогійним питанням до кореспондентських банків, особливо в юрисдикціях з високим рівнем ризику.

Росія відчайдушно намагається отримати життєво важливі товари з країн із розвиненою економікою, таких як Німеччина та США. Ми повинні зберігати пильність, щоб не допустити можливості Кремля забезпечувати свою оборонно-промислову базу та отримати для цього доступ до наших фінансових систем,

– додала міністерка.

У грудні Президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо банків, які допомагають Росії. Фінустановам, які підпадають під ці обмеження, можуть закрити доступ до фінансової системи Штатів.