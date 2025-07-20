Європа має важелі впливу: за яких умов впаде експорт російської нафти

Європейський Союз ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, було знижено граничну ціну на російську нафту до 47,6 доларів за барель. Однак ЄС не імпортує нафту та нафтопродукти з Росії.

Однак Європі потрібно обмежити тіньовий флот Росії, прийняти ембарго на російський газ, зокрема, скраплений, що значно обмежить російські прибутки. Таку думку 24 Каналу озвучила засновниця та директорка громадської організації Razom We Stand Світлана Романко.

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Як можна сильніше вдарити по Росії?

Світлана Романко зазначила, що без санкцій США істотного прогресу у зниженні експорту російської нафти на світові ринки не відбудеться. Сам експорт оцінюється у 200 мільярдів євро лише за 2024 рік. Це величезні нафтові доходи Росії.

Країни Великої сімки на наступній зустрічі мають обов'язково розглянути питання зниження прайс-кепу та довести його до прийнятного розміру. Вплив Євросоюзу тут буде досить невеликий.

Але вони можуть зробити вплив сильнішим, якщо будуть повноцінно моніторити обхід санкцій, зокрема, нафтових, якщо повністю заборонять тіньовий флот Росії, його прийняття у європейських портах. Тому що тут Європа має величезні важелі впливу, може їх активувати ще до засідання G7,

– підкреслила засновниця Razom We Stand.

Крім того, потрібна негайна синхронізація цих санкцій із країнами Великої сімки. ЄС після цього пакету має одразу ініціювати позачергове засідання G7 та розглядати це з ними.

Однак у цьому пакеті санкцій немає ембарго на російський газ, зокрема, скраплений. І навряд чи воно буде у 19-му пакеті.

Але, на жаль, Євросоюз щодо газу зараз повністю перейшов на законодавство, яке має потрохи витіснити російський газ з європейського ринку до 2026 року. До червня – на короткі контракти. До січня 2028 року – на довгі контракти. Це дуже довгий термін,

– пояснила Романко.

Це законодавство зараз фактично заміняє санкції на російський скраплений газ. Однак все одно варто вимагати санкцій на ті ринки, де ЄС може обмежити російські прибутки. Євросоюз купує російський газ. У такий спосіб можна завдати набагато більшої матеріальної шкоди російським інтересам. Потрібно зробити повну заборону російського газу, зокрема, скрапленого.