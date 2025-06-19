Зеленський провів нараду щодо посилення санкцій проти Росії
- Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо посилення санкцій проти Росії, ухваливши низку конкретних рішень.
- Зеленський наголосив на синхронізації санкцій з ЄС та міжнародними партнерами, зокрема щодо російського танкерного флоту та нових сфер обмежень.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики щодо Росії. Ухвалено низку конкретних рішень.
Зеленський розповів про підсумки наради. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського у телеграмі.
Дивіться також Підтримують Путіна: у Буданова викрили спортсменів з Росії, які змагаються на великих турнірах
Зеленський провів нараду щодо санкційного тиску на Росію
За словами президента, Україна повністю синхронізує санкційні рішення з Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами.
Одним із ключових напрямів є розширення санкцій проти російського танкерного флоту. Зеленський доручив запровадити обмеження не лише проти суден, а й проти їхніх капітанів, а також терміналів у Росії, з яких відвантажується нафта. Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами.
Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів,
– зазначив Зеленський.
Окремо на нараді розглянули нові сфери обмежень, зокрема у фінансах, криптовалютах, схемах оплати та постачанні обладнання до Росії для виробництва озброєння.
Зеленський провів нараду з посадовцями, що стосувалася санкцій проти Росії: фото Офісу президента України
"Доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень", – додав президент.
Результати санкційного тиску мають стати відчутнішими завдяки роботі МЗС, розвідки та Національного банку України.