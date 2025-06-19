Зеленський розповів про підсумки наради. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського у телеграмі.

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Зеленський провів нараду щодо санкційного тиску на Росію

За словами президента, Україна повністю синхронізує санкційні рішення з Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами.

Одним із ключових напрямів є розширення санкцій проти російського танкерного флоту. Зеленський доручив запровадити обмеження не лише проти суден, а й проти їхніх капітанів, а також терміналів у Росії, з яких відвантажується нафта. Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами.

Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів,

– зазначив Зеленський.

Окремо на нараді розглянули нові сфери обмежень, зокрема у фінансах, криптовалютах, схемах оплати та постачанні обладнання до Росії для виробництва озброєння.

Зеленський провів нараду з посадовцями, що стосувалася санкцій проти Росії: фото Офісу президента України

"Доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень", – додав президент.

Результати санкційного тиску мають стати відчутнішими завдяки роботі МЗС, розвідки та Національного банку України.