Україна синхронізуватиме санкції з міжнародними партнерами: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський видав указ про введення в дію рішення РНБО щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з боку України та її міжнародних партнерів. Глава держави пояснив, для чого прийняв таке рішення.

Зокрема, він заявив, що країна-агресорка має відчувати болісні наслідки від того, що блокує всі дипломатичні зусилля та мирні пропозиції, а також затягує війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента та Володимира Зеленського.

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Що відомо про синхронізацію санкцій з міжнародними партнерами

В указі йдеться, що відповідно до статті 107 Конституції України президент постановляє ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників "Групи семи" на Росію і пов’язаних з нею суб’єктів.

Зауважимо, що рішенням від 27 червня РНБО постановила, що санкції, затверджені державами-партнерами, мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж на 15 день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об’єднання держав.

Окрім цього, Кабміну та СБУ разом з Нацбанком було доручено забезпечити повне впровадження в юрисдикції України санкцій, які затверджені міжнародними партнерами.

Також Кабміну, СБУ, Службі зовнішньої розвідки разом з Офісом генпрокурора було доручено забезпечити синхронізацію з Євросоюзом, Сполученими Штатами та іншими державами санкцій, застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією Росії.

Це робиться для того, щоб досягти "максимально жорстких наслідків для Росії за розв’язану проти України злочинну та неспровоковану війну і подальшого відчутного обмеження військово-промислового потенціалу держави-агресора".

Президент зазначає, що Україна максимально мобілізує санкційний тиск на Росію заради завершення війни та реального миру.

Маємо імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях. Синхронізація санкцій має бути забезпечена,

– каже Зеленський.

Він додає, що рішення РНБО встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та доручає активізувати весь український дипломатичний напрям.

Зазначимо, що раніше Зеленський назвав два кроки, які можуть змусити Росію завершити війну. Зокрема, він закликав міжнародну спільноту до повної політичної та економічної ізоляції країни-агресорки.