Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського в парламенті Нідерландів.

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Що зупинить війну: два ключові кроки

Глава держави закликав партнерів не зволікати із санкціями. Він наголосив, що лише рішучі дії з боку ЄС і союзників здатні зламати агресивні плани Росії:

повна політична та економічна ізоляція Росії;

стабільна оборонна підтримка України.

Президент підкреслив, що першим і невідкладним кроком має стати розширення санкцій. Йдеться не лише про чинні обмеження, а й про "болючі санкції", зокрема проти російської нафти. Глава держави нагадав про важливість запровадження 18 пакета санкцій ЄС проти Росії. Він закликав Єврокомісію запровадити справжні обмеження, які вдарять по бюджету країни-агресора.

Зокрема, Зеленський наголосив на необхідності:

зниження цінової стелі на російську нафту до 30 доларів за барель;

блокування російського танкерного флоту;

повного відключення Росії від міжнародної банківської системи.

На його переконання, це суттєво ускладнить здатність Кремля фінансувати війну проти України. Окрему увагу президент приділив оборонній підтримці. Він наголосив, що Україна має отримувати чіткі гарантії довгострокової допомоги від Заходу. Це, за його словами, стане переконливим сигналом для Росії, що Європа не залишить Київ сам на сам із ворогом.

Росія повинна побачити, що Україна не залишиться сама і що Європа не відступить,

– сказав Зеленський.

18 пакет санкцій Європейська комісія вже представила 18 пакет санкцій проти Росії. Він охоплює енергетичний сектор, банківську систему та оборонну сферу. Мета – зменшення прибутків Москви, які використовуються для ведення війни. Втім, деякі країни-члени ЄС, зокрема Словаччина й Угорщина, висловили сумніви щодо нових обмежень. Вони побоюються зростання цін та збитків для національної економіки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном можливість передачі Україні додаткових винищувачів Mirage, співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі. Обговорювалися також розвиток коаліції охочих, очікування від саміту НАТО та запровадження жорстких санкцій проти Росії з акцентом на цінові обмеження на нафту та газ.