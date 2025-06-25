Лідери обговорили зокрема хід розвитку коаліції охочих та очікування від саміту НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

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Зеленський зустрівся з Макроном

Зеленський та Макрон обговорили можливість розширити повітряний флот України додатковими Винищувачами Mirage, а також про співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі.

Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому,

– зазначив президент.

Лідери також обговорили розвиток коаліції охочих, очікування від саміту НАТО та запровадження жорстких санкцій проти Росії.

"Реальний удар по російській фінансовій машині можуть нанести саме справедливі прайскепи (стеля цін, – 24 Канал) на нафту та газ", – зазначив Зеленський.

Він також подякував особисто Макрону та французькому народові за підтримку.