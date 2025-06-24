Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського.

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Під час візиту до Нідерландів Зеленський зустрівся з королем

Під час своєї поїздки до Нідерландів та, зокрема, Гааги 24 червня президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Віллемом-Александром. На зустрічі-вечері з монархом український лідер подякував йому за підтримку України.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує вести жорстоку війну проти українського народу та не хоче зупинятися. Тому разом з партнерами Україна може чинити важливий скоординований тиск на ворога. Серед можливих кроків є запровадження санкцій.

Дякую Нідерландам за консолідацію міжнародних зусиль для створення дієвого механізму притягнення Росії до відповідальності й особисто Його Величності Королю Віллему-Александру та Її Величності Королеві Максимі за підтримку України та українців, які знайшли прихисток у Нідерландах на час війни,

– написав президент.

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Нагадаємо, в Гаазі Володимир Зеленський зустрівся також з прем'єр-міністром країни Діком Схоофом. Саме з посадовцем була перша зустріч українського президента у вівторок. Схооф зазначив, що партнери відчувають, що Україна є частиною їхньої родини. Посадовці обговорили спільне виробництво дронів, поповнення засобів ППО, новий оборонний пакет для ЗСУ та питання санкцій.