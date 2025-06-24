Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского.

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Во время визита в Нидерланды Зеленский встретился с королем во время визита в Нидерланды

Во время своей поездки в Нидерланды и, в частности, Гаагу 24 июня президент Владимир Зеленский встретился с королем Виллемом-Александром. На встрече-ужине с монархом украинский лидер поблагодарил его за поддержку Украины.

Зеленский отметил, что Россия продолжает вести жестокую войну против украинского народа и не хочет останавливаться. Поэтому вместе с партнерами Украина может оказывать важное скоординированное давление на врага. Среди возможных шагов является введение санкций.

Спасибо Нидерландам за консолидацию международных усилий для создания действенного механизма привлечения России к ответственности и лично Его Величеству Королю Виллему-Александру и Ее Величеству Королеве Максиме за поддержку Украины и украинцев, которые нашли приют в Нидерландах на время войны,

– написал президент.

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Напомним, в Гааге Владимир Зеленский встретился также с премьер-министром страны Диком Схоофом. Именно с чиновником была первая встреча украинского президента во вторник. Схооф отметил, что партнеры чувствуют, что Украина является частью их семьи. Чиновники обсудили совместное производство дронов, пополнение средств ПВО, новый оборонный пакет для ВСУ и вопрос санкций.