Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов.

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Что остановит войну: два ключевых шага

Глава государства призвал партнеров не медлить с санкциями. Он подчеркнул, что только решительные действия со стороны ЕС и союзников способны сломать агрессивные планы России:

полная политическая и экономическая изоляция России;

стабильная оборонная поддержка Украины.

Президент подчеркнул, что первым и неотложным шагом должно стать расширение санкций. Речь идет не только о действующих ограничениях, но и о "болезненных санкциях", в частности против российской нефти. Глава государства напомнил о важности введения 18 пакета санкций ЕС против России. Он призвал Еврокомиссию ввести настоящие ограничения, которые ударят по бюджету страны-агрессора.

В частности, Зеленский отметил необходимость:

снижения ценового потолка на российскую нефть до 30 долларов за баррель;

блокировки российского танкерного флота;

полного отключения России от международной банковской системы.

По его убеждению, это существенно усложнит способность Кремля финансировать войну против Украины. Отдельное внимание президент уделил оборонной поддержке. Он отметил, что Украина должна получать четкие гарантии долгосрочной помощи от Запада. Это, по его словам, станет убедительным сигналом для России, что Европа не оставит Киев один на один с врагом.

Россия должна увидеть, что Украина не останется сама и что Европа не отступит,

– сказал Зеленский.

18 пакет санкций Европейская комиссия уже представила 18 пакет санкций против России. Он охватывает энергетический сектор, банковскую систему и оборонную сферу. Цель – уменьшение доходов Москвы, которые используются для ведения войны. Впрочем, некоторые страны-члены ЕС, в частности Словакия и Венгрия, выразили сомнения относительно новых ограничений. Они опасаются роста цен и убытков для национальной экономики.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность передачи Украине дополнительных истребителей Mirage, сопроизводство и инвестиции в дроны-перехватчики. Обсуждались также развитие коалиции желающих, ожидания от саммита НАТО и введение жестких санкций против России с акцентом на ценовые ограничения на нефть и газ.