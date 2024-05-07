ЄС пропонує ввести санкції проти російського аналога SWIFT

Європейський Союз пропонує розширити фінансові санкції проти Росії. Йдеться про додавання до санкційного списку російського аналога SWIFT — Системи передачі фінансових повідомлень (СПФП), яка належить Банку Росії.

Чому СПФП важлива для Росії

Єврокомісія рекомендує державам-членам ЄС погодитися на ці заходи у межах 14-го пакету санкцій.

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Система передачі фінансових повідомлень Банку Росії, створена для забезпечення платежів у випадку відключення від SWIFT, була започаткована у 2014 році після анексії Криму.

Система стала функціонувати у 2016 році, а у 2018 році президент Росії Путін підписав закон, який дозволяє підключати до системи іноземних учасників.

Які ще санкції пропонує ЄС

! У лютому США ввели санкції проти Національної системи платіжних карток, повністю контрольованої Центральним банком РФ, яка займається обслуговуванням та емісією карток "Мір". Після цього більшість банків у Вірменії, Киргизстані та Казахстані припинили співпрацю з нею.

Окрім того, пропоновані санкції включають:

заборону на імпорт російського гелію;

посилення обмежень на експорт марганцевої руди та інших рідкісних земель;

заборону на доступ до портів для близько 11 суден, підозрюваних у сприянні військовим зусиллям Росії;

заборону на мовлення в Європі ще чотирьох російських медіаканалів, зокрема: сайт "Voice of Europe", "Российская Газета", "РИА Новости" та "Известия".

! Щоб набрати чинності, пропозиція повинна бути одностайно ухвалена всіма 27 державами-членами блоку. Однак, вона ще може зазнати змін. Попередні пакети вимагали тижнів закритих переговорів.