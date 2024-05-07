Чому СПФП важлива для Росії
Єврокомісія рекомендує державам-членам ЄС погодитися на ці заходи у межах 14-го пакету санкцій.
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Система передачі фінансових повідомлень Банку Росії, створена для забезпечення платежів у випадку відключення від SWIFT, була започаткована у 2014 році після анексії Криму.
Система стала функціонувати у 2016 році, а у 2018 році президент Росії Путін підписав закон, який дозволяє підключати до системи іноземних учасників.
Які ще санкції пропонує ЄС
Окрім того, пропоновані санкції включають:
- заборону на імпорт російського гелію;
- посилення обмежень на експорт марганцевої руди та інших рідкісних земель;
- заборону на доступ до портів для близько 11 суден, підозрюваних у сприянні військовим зусиллям Росії;
- заборону на мовлення в Європі ще чотирьох російських медіаканалів, зокрема: сайт "Voice of Europe", "Российская Газета", "РИА Новости" та "Известия".