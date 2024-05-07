Почему СПФП важна для России

Еврокомиссия рекомендует государствам-членам ЕС согласиться на эти меры в рамках 14-го пакета санкций.

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Система передачи финансовых сообщений Банка России, создана для обеспечения платежей в случае отключения от SWIFT, была основана в 2014 году после аннексии Крыма.

Система стала функционировать в 2016 году, а в 2018 году президент России Путин подписал закон, который позволяет подключать к системе иностранных участников.

Кстати! В феврале США ввели санкции против Национальной системы платежных карт, полностью контролируемой Центральным банком РФ, которая занимается обслуживанием и эмиссией карт "Мир". После этого большинство банков в Армении, Кыргызстане и Казахстане прекратили сотрудничество с ней.

Какие еще санкции предлагает ЕС

Кроме того, предлагаемые санкции включают:

запрет на импорт российского гелия;

усиление ограничений на экспорт марганцевой руды и других редких земель;

запрет на доступ к портам для около 11 судов, подозреваемых в содействии военным усилиям России;

запрет на вещание в Европе еще четырех российских медиаканалов, в частности: сайт "Voice of Europe", "Российская Газета", "РИА Новости" и "Известия".

Важно! Чтобы вступить в силу, предложение должно быть единодушно принято всеми 27 государствами-членами блока. Однако, оно еще может претерпеть изменения. Предыдущие пакеты требовали недель закрытых переговоров.