Санкції на паузі: США дають Німеччині час, щоб врегулювати питання "дочки" "Роснафти"

США звільнили німецький підрозділ "Роснафти" від санкцій. Проте є умова – за пів року Берлін має врегулювати питання власності.

Що відомо про офіційне рішення США щодо санкцій?

США видали Німеччину спеціальну ліцензію, яка буде дійсна до 29 квітня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Берлін кілька разів продовжував свої опікунськи права над Rosneft Deutschland, а поточне закінчується 10 березня наступного року.

Хоча він і домовився з Москвою про продаж німецьких активів, переговори з Катаром як покупцем провалилися, оскільки сторони не змогли домовитися про ціну. Тепер Німеччина має за пів року вирішили проблему.

Зауважте! Rosneft Deutschland володіє акціями трьох німецьких НПЗ, на які припадає 12% загальних переробних потужностей країни. Уряд досі уникав націоналізації цих підприємств через побоювання, що такий крок може призвести до відповідних заходів з боку Кремля проти німецьких операцій у Росії.

Чим санкції загрожували Rosneft Germany?

Після запровадження нових санкцій США Берлін звернувся із запитом до Вашингтона щодо Rosneft Germany. Адже обмеження забороняють західним банкам і компаніям співпрацювати з переліком російських фірм.

Компанія ризикувала втратити головних клієнтів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання, нафтові трейдери, енергетичні компанії та банки погрожували припинити співпрацю з Rosneft Deutschland.

А німецький уряд розпочав активні переговори із Вашингтоном, щоб виключити компанію із санкційного списку.

Що відомо про санкції від США та їхні наслідки?