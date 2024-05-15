У ЄС можуть запровадити санкції проти будь-якого банку у світі, що допомагає Росії

Франція і Нідерланди запропонували ввести санкції ЄС проти банків по всьому світу, які допомагають російським військовим закуповувати зброю і технології. Ідею ще будуть обговорювати.

Санкції проти банків, що допомагають Росії

Цю пропозицію сьогодні розглянуть у рамках 14-го пакету санкцій проти Росії, який зараз готується в ЄС.

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Відповідно до запропонованих заходів, будь-яка країна-член Європейського Союзу може зіткнутися з обмеженнями на ведення бізнесу з фінансовими установами по всьому світу. Це стосується тих банків, які на думку ЄС, допомагають російським військовим у придбанні заборонених товарів і технологій подвійного призначення.

Потенційна заборона на участь у санкціонованих ЄС угодах з Росією щодо товарів подвійного призначення може стати значним стримуючим фактором для фінансових установ на Близькому Сході, в Туреччині та Китаї. Заборона поставила б під загрозу їхній доступ до європейських бізнес-можливостей і фінансових ринків.

Єврокомісія, можливо, координуватиме схожі санкції щодо банків із США, що зробить цей інструмент ще потужнішим.

Угорщина може виступити проти цієї пропозиції. Німеччина, яка прагне підтримувати тісні ділові зв'язки з Китаєм, також потенційно може проголосувати проти цього заходу. Європейська комісія нещодавно висловила занепокоєння з приводу ознак того, що Пекін постачає Росії компоненти, які можуть бути використані для виробництва зброї.

Ймовірно. 14-й пакет санкцій, який потребує одностайності всіх 27 урядів ЄС, буде готовий у червні.