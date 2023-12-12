Третина доходів просто зникла: на Росію чекає крах нафтогазової галузі
Санкції позбавили Росію 30% колишніх доходів від нафти та газу. До 2030 року нафтогазова галузь у Росії може постраждати ще більше. І це серйозна проблема для країни-агресорки.
Експерт з нафти та газу Михайло Крутихін розповів 24 Каналу, що саме санкції стали однією з ключових причин занепаду нафтогазової галузі у Росії. Тому не можна стверджувати, що вони повністю неефективні.
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"Заморозити" європейців не вдалось
Сполучені Штати Америки хочуть до 2030 року вдвічі скоротити доходи Росії від нафти та газу. Це, власне, може статися просто внаслідок непростої ситуації, яка склалася в Росії.
Треба дивитись на цифри, а вони показують, що в порівняні з 2022 роком, коли були високі ціни на нафту та газ, доходи російського федерального бюджету від нафти на газу, впали приблизно на 30%. Рівно третина від доходів зникла,
– зауважив Михайло Крутихін.
Тож коли кажуть, що санкції не працюють, а Росія попри все багатіє, це не зовсім правда. Якщо до 2030 року США справді намагатимуться скоротити російський прибуток на 50%, то з точки зору цифр їм це вдасться. Адже лише за рік змогли досягнути позначки у 30%.
"Треба також врахувати, що доходи Росії від газу скоротились по волі самого Путіна. Адже він забрав "Газпром" з європейського ринку через бажання "заморозити європейців". Через це, мовляв, мав початись економічний колапс і Європа мала б на колінах приповзти до Путіна. Але не вийшло", – зазначив експерт з нафти та газу.
Європейцям це справді обійшлось дорого, адже довелося переплачувати за газ і будувати перемички між кордонами, нові термінали з прийому зрідженого газу. Однак зараз особливих проблем на газовому ринку в Європі зараз немає. Чого не скажеш про Росію.
Проблеми і з газом, і з нафтою
Видобуток "Газпрому", тобто гіганта російської газової галузі, впав 23% – майже на чверть. Це, очевидно, не може не позначитись на доходах Росії.
Навіть якщо Китай якимось чудом згодиться ще якийсь газопровід у себе прийняти, а поки він не дуже й то погоджується, то все одно, щоб туди переправити такі об'єми газу треба десятиліття,
– зауважив Крутихін.
Перша потужність газопроводу "Сила Сибіру-2", який Владімір Путін планував там побудувати, 50 мільярдів кубометрів газу. При цьому потрібно розуміти, що в Європу "Газпром" відправляв 155 мільярдів кубометрів газу.
"Сила Сибіру-2"
Російський проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2", який необхідний для заміни втраченого європейський ринок, просувається вкрай повільно через позицію Китаю. Власне, Пекін відмовився інвестувати в будівництво трубопроводу, пропонуючи Росії повністю оплатити багатомільярдний рахунок за будівництво.
До того ж, користуючись нагодою, Китай вимагає подальших знижок на російський газ.
До того ж навіть будівництво такого газопроводу займе близько 10 – 12 років. Тож не лише доходи, але й уся газова галузь у Росії просіла.
"А у Росії ще й проблеми із запасами нафти, яка легко видобувається. Далі йде важко видобувана нафта, вона зовсім нерентабельна. Ще міністерство енергетики Росії передбачало, що до 2035 року російський видобуток нафти скоротиться на 40%, – наголосив Крутихін.
Тож передбачення Сполучених Штатів про скорочення доходів Росії цілком ймовірне. Можливо, навіть внаслідок скрутного становища, в якому опинилась Росія.
Санкції проти Росії: останні новини
- У Великій Британії мають створити Бюро застосування торгових санкцій. Це установа, що контролюватиме дотримання санкцій, зокрема тих, які наклали на Росію. Також вона допомагатиме розслідувати потенційні порушення, виносити цивільні покарання та передавати справи до органів правопорядку. Відомство розпочне свою роботу у 2024 році.
- Європейський Союз найближчим часом має погодити 12-й пакет санкцій проти Росії. нові санкції ЄС будуть спрямовані на підрив здатності Владіміра Путіна вести війну проти України. До того ж санкцій можуть очікувати ті, хто близько співпрацює з Путіним та Росією.
- А ось країни "Великої сімки" запровадили санкційні обмеження на імпорт російських алмазів. Відомо, що з 1 березня 2024 року мають запрацювати обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених в третіх країнах.