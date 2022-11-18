Незастраховані нафтові танкери не зможуть пройти морем – Туреччина посилює контроль

Туреччина попередила світових відвантажувачів нафти, що їм потрібно буде довести, що вони застраховані, щоб перетнути життєво важливі протоки країни. Таким чином країна намагається запобігти спробам Росії перевозити нафту без страхування.

Країна-агресорка зіткнеться з проблемами отримання страхування після того, як вступлять в дію санкції G7. Вони заборонять надавати будь-які морські послуги на доставлення нафти, що була законтрактована за ціною вищою за встановлену стелю.

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Коли нові правила почнуть діяти

Вимоги почнуть діяти 1 грудня, за кілька днів до того, як Європейський Союз і Велика Британія запровадять додаткові обмеження на торгівлю з Росією, що ускладнить у першу чергу страхування танкерів, які перевозять дорогу нафту, в усьому світі.

Оскільки страхування покриває все: від розливів нафти до зіткнень, таким чином Туреччина прагне захистити свої води, але це також може вплинути на експорт мільйонів барелів російської сирої нафти.

Кораблі, які перевозять нафту водним шляхом і сусідньою протокою Дарданелли, повинні будуть надати документи від свого страховика про те, що покриття буде надано для конкретного рейсу судна та вантажу, йдеться в циркулярі Міністерства транспорту Туреччини.

Директор турецької установи, що регулює морські перевезення, підтвердив лист і сказав, що мотивом його було дотримання санкцій ЄС, хоча Туреччина не є їх частиною. Він зазначив, що цей крок може вплинути на російські танкери, якщо їм буде важко отримати необхідний захист і страхування відшкодування, яке покриває власників від зобов'язань, таких як розливи нафти. За його словами, цей захід має підвищити безпеку на морі вздовж турецьких проток.

Чи може Росія обійти санкції