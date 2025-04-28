Росія хоче створити ілюзію, що санкції не діють: чи справді це так

Путін намагається переконати світ, що західні санкції не працюють, однак факти свідчать про протилежне. Після початку повномасштабної війни Росія активно використовувала так званий "тіньовий флот" – мережу танкерів, які перевозили нафту в обхід обмежень і санкцій.

Чи діють санкції

На початку 2025 року США, Велика Британія та ЄС запровадили нову хвилю санкцій проти десятків таких суден, що належать або пов’язані з Росією.

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Як повідомляє старший дослідник The Brookings Institution Робін Брукс, активність суден, що потрапили під американські санкції, знизилася на 85%.

А активність тих, на які накладено спільні санкції США, Великої Британії та ЄС, знизилася на 93%.

За словами Брукса, ці показники є прямим доказом того, що санкційна політика діє та ефективно обмежує здатність Росії обходити міжнародні обмеження на експорт енергоресурсів.

Як діють санкції проти "тіньового флоту" Росії / Інфографіка з допису Робіна Брукса в Х