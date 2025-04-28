Що з економікою Росії

За словами місцевих аналітиків, висока ключова ставка, яку встановив Центробанк на рівні 21%, не принесла "перемоги" над інфляцією в Росії, водночас вона вже призвела до падіння виробництва в цивільних галузях, передає 24 Канал.

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Промислове виробництво загалом перебуває у процесі стагнації: якщо не брати грудневого стрибка та січневого провалу, випуск майже не змінюється із середини минулого року, але без секторів з домінуючою присутністю ОПК "можна говорити про перехід до рецесії",

– зазначають в ЦМАКП.

Що таке рецесія Простими словами, це спад економічної активності. Характеризується такий став в економіці нульовим ростом валового національного продукту чи його падінням упродовж більш ніж пів року.

Як знизилося виробництво в Росії

За оцінками експертів, у I кварталі виробництво цивільної продукції знижувалося на 0,8% на місяць (з урахуванням сезонності), зокрема в березні – на 1,1%.

Водночас у Центробанку повідомили, що за підсумками січня – лютого 2025 року зниження виробництва в обробній промисловості "здебільшого пов'язане з випуском споживчих товарів".

Зверніть увагу! За оцінками ЦМАКП, випуск цивільної продукції у березні опустився до мінімуму з квітня 2023 року.