Технологічна війна між Вашингтоном та Пекіном набирає нових обертів через гучне розслідування навколо Nvidia. Під приціл американської влади потрапили гіганти хмарних обчислень, яких підозрюють у масштабних махінаціях.

Чому Вашингтон обмежив відомі компанії

Міністерство торгівлі США внесло до "чорного списку" компаній, на які розповсюджуються торгівельні обмеження, Megaspeed та сінгапурську дочірню структуру Alibaba – Apex Enterprise Solutions, пише Reuters.

Причиною стали підозри у перенаправленні передових чипів штучного інтелекту до Китаю в обхід санкцій. Megaspeed, яка співпрацювала з Nvidia, перебуває під розслідуванням американських органів ще з 2024 року.

Тепер для отримання американських товарів і технологій їй потрібен спеціальний дозвіл Міністерства торгівлі США. Найімовірніше, компанія його не отримає.

Масштаб фінансових домовленостей також привернув увагу слідчих. За даними джерел, Apex виплатила близько 4,2 мільярда доларів Megaspeed та іншим фірмам як передоплату за оренду обчислювальних потужностей у Південно-Східній Азії. Натомість отримала частину їхніх активів у заставу.

В самій Alibaba звинувачення відкидають.

Внесення Apex Enterprise Solutions до списку організацій є помилковим, оскільки компанія ніколи не перенаправляла передові обчислювальні чипи. Ми використовуватимемо всі доступні правові механізми, щоб захистити наші права,

– заявили представники компанії.

Водночас у Nvidia заявили про створення спеціального комітету з експортного контролю. Він має ретельно перевіряти клієнтів, щоб не допустити витоку технологій через підставні фірми.

Які ще компанії у "чорному списку"

Під санкції потрапили не лише Megaspeed та Apex. Міністерство торгівлі США запровадило обмеження також проти ще п'яти пов'язаних компаній, зокрема:

Swiftdata, власника Megaspeed;

її малайзійської дочірньої структури Speedmatrix.

Рішення ухвалили на тлі посилення критики Міністерства торгівлі США. Законодавці та представники адміністрації вимагали пояснити, чому Megaspeed не вносили до "чорного списку" раніше.

Демократи в Палаті представників уже розпочали розслідування щодо можливого впливу Nvidia на дії відомства.

Внесення Megaspeed до списку організацій не звільняє Міністерство торгівлі від обов'язку відповідати перед Конгресом,

– наголосила сенаторка Марія Кантвелл.

Тим часом Сінгапур також продовжує розслідування щодо дій Megaspeed.

Зауважте! Гучна справа навколо Megaspeed спалахнула кілька тижнів тому після повідомлень про можливий роман генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга з колишньою керівницею Megaspeed Алісою Хуанг. Американські спецслужби запідозрили її у шпигунстві на користь Пекіна, хоча Китай традиційно назвав ці звинувачення безпідставними.

Нагадаємо, протистояння США та Китаю за контроль над ринком штучного інтелекту вже неодноразово загострювалося через американські чипи. Вашингтон намагається обмежити доступ Пекіна до найпотужніших процесорів, побоюючись, що ці технології можуть посилити військові та технологічні можливості Китаю.