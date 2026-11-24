Почему Вашингтон ввел ограничения в отношении известных компаний

Министерство торговли США внесло в "черный список" компаний, на которые распространяются торговые ограничения, Megaspeed и сингапурскую дочернюю структуру Alibaba – Apex Enterprise Solutions, пишет Reuters.

Adv

Причиной стали подозрения в перенаправлении передовых чипов искусственного интеллекта в Китай в обход санкций. Megaspeed, которая сотрудничала с Nvidia, находится под следствием американских органов еще с 2024 года.

Теперь для получения американских товаров и технологий ей требуется специальное разрешение Министерства торговли США. Скорее всего, компания его не получит.

Масштаб финансовых соглашений также привлек внимание следователей. По данным источников, Apex выплатила около 4,2 миллиарда долларов Megaspeed и другим фирмам в качестве предоплаты за аренду вычислительных мощностей в Юго-Восточной Азии. Взамен она получила часть их активов в залог.

В самой Alibaba обвинения отвергают.

Реклама

Включение Apex Enterprise Solutions в список организаций является ошибочным, поскольку компания никогда не перенаправляла передовые вычислительные чипы. Мы будем использовать все доступные правовые механизмы, чтобы защитить наши права– заявили представители компании.

В то же время в Nvidia заявили о создании специального комитета по экспортному контролю. Он должен тщательно проверять клиентов, чтобы не допустить утечки технологий через подставные фирмы.

Что еще есть в "черном списке"

Под санкции попали не только Megaspeed и Apex. Министерство торговли США ввело ограничения также в отношении еще пяти связанных компаний, в частности:

Swiftdata, владельца Megaspeed;

ее малайзийской дочерней структуры Speedmatrix.

Решение было принято на фоне усиления критики в адрес Министерства торговли США. Законодатели и представители администрации требовали объяснить, почему Megaspeed не была включена в "черный список" ранее.

Реклама

Демократы в Палате представителей уже начали расследование возможного влияния Nvidia на действия ведомства.

Внесение Megaspeed в список организаций не освобождает Министерство торговли от обязанности отчитываться перед Конгрессом– подчеркнула сенатор Мария Кантвелл.

Между тем Сингапур также продолжает расследование в отношении действий Megaspeed.

Обратите внимание! Громкое дело вокруг Megaspeed разгорелось несколько недель назад после сообщений о возможном романе генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга с бывшей руководительницей Megaspeed Алисой Хуанг. Американские спецслужбы заподозрили ее в шпионаже в пользу Пекина, хотя Китай традиционно назвал эти обвинения безосновательными.

Напомним, что противостояние США и Китая за контроль над рынком искусственного интеллектауже неоднократно обострялось из-за американских чипов. Вашингтон пытается ограничить доступ Пекина к самым мощным процессорам, опасаясь, что эти технологии могут усилить военные и технологические возможности Китая.