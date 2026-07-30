Не пробачили схему в Ормузі: США вдарили новими санкціями по Ірану

США запровадили нові санкції проти Ірану. У такий спосіб Вашингтон намагається обмежити можливість Тегерану заробляти на судноплавстві через Ормузьку протоку і тим самим підтримувати економіку країни.

Хто потрапив під санкції

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) 29 липня оголосило санкції проти двох іранських страхових компаній, які беруть участь у стягуванні плати з суден за прохід Ормузькою протокою, повідомило Міністерство фінансів США.

До санкційного списку потрапили:

Persian Gulf Marine Insurance Company;

та HormuzSafe Marine Services Authority.

В американському Мінфіні стверджують, що саме ці страхові компанії "є ключовими елементами схеми вимагання", яку підтримує Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

За цією схемою комерційні судна змушують купувати обов'язкове морське "страхування" для проходження через Ормуз. Страховка нібито має захищати судна від ризиків, зокрема від затримання чи захоплення.

Однак у Вашингтоні наголошують, що більшість цих загроз сам Іран і створює, аби посилити свій контроль над судноплавством, а отримані кошти спрямувати на фінансування операцій КВІР.

Сполучені Штати не дозволять Ірану тримати світову торгівлю в заручниках або використовувати міжнародне судноплавство для фінансування терористичної діяльності, агресії та репресій КВІР,

– наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент.

На додачу Мінфін запровадив санкції ще проти восьми танкерів "тіньового флоту" Ірану.

Таким чином, США послідовно відстоюють позицію, що прохід комерційних суден через Ормузьку протоку має бути вільним, а Іран не має права стягувати плату за безпечне користування одним із найважливіших морських шляхів світу.

Нагадаємо, Іран прагне отримувати плату за прохід кожного комерційного судна через Ормуз. Такі збори могли б приносити йому близько 40 мільярдів доларів на рік і підтримати знесилену економіку країни.