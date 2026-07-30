Кто попал под санкции

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) 29 июля объявило о введении санкций против двух иранских страховых компаний, участвующих в взимании платы с судов за проход через Ормузский пролив, сообщило Министерство финансов США.

В санкционный список попали:

Persian Gulf Marine Insurance Company;

и HormuzSafe Marine Services Authority.

В американском Минфине утверждают, что именно эти страховые компании "являются ключевыми элементами схемы вымогательства", которую поддерживает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По этой схеме коммерческие суда вынуждают приобретать обязательное морское "страхование" для прохода через Ормуз. Страховка якобы должна защищать суда от рисков, в частности от задержания или захвата.

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Однако в Вашингтоне подчеркивают, что большинство этих угроз создает сам Иран, чтобы усилить свой контроль над судоходством, а полученные средства направить на финансирование операций КВИР.

Соединенные Штаты не позволят Ирану держать мировую торговлю в заложниках или использовать международное судоходство для финансирования террористической деятельности, агрессии и репрессий со стороны КВИР,

– подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

Кроме того, Минфин ввел санкции еще против восьми танкеров "теневого флота" Ирана.

Таким образом, США последовательно отстаивают позицию, что проход коммерческих судов через Ормузский пролив должен быть свободным, а Иран не имеет права взимать плату за безопасное использование одного из важнейших морских путей мира.

Напомним, Иран стремится взимать плату за проход каждого коммерческого судна через Ормуз. Такие сборы могли бы приносить ему около 40 миллиардов долларов в год и поддержать ослабленную экономику страны.