Санкції проти Москви викликали паніку в Європі: три країни рятують російські НПЗ

Болгарія, Румунія та Молдова поспіхом намагаються не допустити зупинки основних нафтопереробних заводів, які належать російській "Лукойл". Рішення США внести її до санкційного списку поставило під загрозу роботу дочірніх структур компанії у європейських країнах.

Як Болгарія, Молдова та Румунія рятують НПЗ?

Уряди цих трьох країн намагаються запобігти перебоям із постачанням пального до того, як санкції США набудуть чинності 21 листопада, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Парламент Болгарії у п'ятницю, 7 листопада, ухвалив закон, який дозволить уряду призначити керівника нафтопереробного заводу в Бургасі, що належить "Лукойлу". Також держава зможе взяти під контроль його діяльність, схвалити продаж або навіть націоналізувати підприємство, якщо виникне потреба.

Разом з тим Болгарія може звернутися до США із проханням звільнити її від дій нових санкцій роти російської нафти.

У Румунії теж розмірковують над проханням до Білого дому про відтермінування санкцій, хоча уряд поки не ухвалив остаточного рішення

Міністр енергетики Румунії Богдан-Груя Іван підкреслив, що країна "готова до будь-якого сценарію". Уряд робитиме все можливе, щоб зберегти економічну стабільність, але при цьому не фінансувати економіку Росії.

Зауважте! У Румунії розташований завод Petrotel, який теж належить російській компанії "Лукойл".

Тим часом Молдова вже запропонувала викупити активи "Лукойла" на своїй території, у тому числі паливний склад для авіації. Також Кишинів звернувся до США з проханням про відтермінування нафтових санкцій.

Як санкції вдарять по країнах?

Санкції США проти російських нафтових гігантів можуть вдарити по усіх трьох країнах, особливо по Болгарії.

У Болгарії російський завод забезпечує до 80% внутрішнього попиту на пальне , тому його зупинка може залишити країну без постачань вже до кінця 2025 року.

Підприємство в Румунії покриває близько 20% ринку, тому, за словами аналітиків, можливе закриття НПЗ викличе лише короткочасне підвищення цін.

Проте Румунія ризикує перервати експорт пального до Молдови, що викличе перебої з пальним у країні.

Які санкції запровадили проти Росії?

Нагадаємо, що наприкінці жовтня США запровадили нові санкції проти російської нафтової галузі, а саме проти "Роснєфті" та "Лукойла", повідомили в Міністерстві фінансів. Також обмеження торкнулися 31 дочірнього підрозділу цих компаній.

Нові санкції проти цих компаній стали першими обмеженнями США за нинішнього президентства Трампа.

У Мінфіні США уточнили, що санкції можуть розширити за потреби.

Важливо! Окрім того, 15 жовтня Велика Британії розширила обмеження проти Росії й внесла "Лукойл" та "Роснефть" до списку підсанкційних компаній.

Які ще країни намагаються уникнути санкцій?