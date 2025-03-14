Санкції від ЄС: чи врахували у Європі побажання Угорщини щодо обмежень

Європейський Союз наближається до угоди про продовження санкцій проти окремих росіян. Зокрема ЄС виключив трьох осіб зі списку на вимогу Угорщини.

Чи дослухається ЄС до вимоги Угорщини щодо санкцій

Про це повідомляють особи, що знайомі з ситуацією, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Так Євросоюз розпочав письмову процедуру, яка триватиме до ранку п’ятниці. Таким чином він відкрив шлях для шестимісячного продовження санкцій.

Такі продовження санкцій, пов’язані з Росією через її вторгнення в Україну, протягом кількох років були здебільшого рутинними. Однак після перемоги президента США Дональда Трампа в листопаді Угорщина почала їх блокувати,

– пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує проросійську позицію та є близьким союзником Трампа, раніше вже створював труднощі щодо продовження ширшого режиму санкцій проти Росії, перш ніж в останній момент відступити. Цього разу Угорщина спочатку вимагала виключити вісім осіб зі списку в обмін на підтримку продовження санкцій.

Люксембург також посилив тиск в останній момент, наполягаючи на виключенні бізнесмена Михайла Фрідмана зі списку. Проте він залишиться під санкціями. Водночас представник Люксембургу відмовився від коментарів.

Хто такий Михайло Фрідман? Фрідман є одним із найвідоміших російських підприємців, який заробив мільярди у банківському, нафтовому та роздрібному секторах. Він та його бізнес-партнер Петро Авен у квітні 2024 року здобули несподівану перемогу, коли Загальний суд ЄС постановив, що жодна з підстав, наведених ЄС для обґрунтування санкцій, не була "достатньо підтвердженою".

Хоча суд наказав ЄС анулювати обмежувальні заходи, Фрідман і Авен залишилися під санкціями після внесення їх до оновленого списку ЄС,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! ЄС продовжує посилювати економічний тиск на Росію, зокрема через санкційний режим. Для запровадження санкцій необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів.