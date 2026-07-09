Нові санкції проти Росії можуть затвердити вже незабром, але є нюанс, – ЗМІ
Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії можуть затвердитивже незабаром. Але без обмежень щодо патріарха РПЦ Кирила у списку.
Що відомо про 21-й пакет санкцій проти Росії
Також враховані й інші компромісні питання, про що пише "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.
Вже у понеділок, 13 липня, ЄС може затвердити новий пакет санкцій проти Кремля.
Як повідомило джерело, ще тиждень тому здавалося, що розбіжності між державами-членами щодо 21-го пакета санкцій є занадто глибокими, тому обмеження доведеться перенести на осінь. Але наразі є надія, що компроміс таки буде знайдений.
Зокрема, ЄС може піти на такі "поступки":
- вилучить патріарха РПЦ Кирила та засновника російського "Лукойла" Вагіта Алекперова з 21 пакета;
- помʼякшить формулювання щодо заборони на вʼїзд у ЄС російських комбатантів, які брали участь у війні проти України;
- спростить формулювання щодо заборони імпорту в ЄС російської риби, зокрема, відмова від повної заборони імпорту тріски з Росії та її союзниці – Білорусі;
- скасує ряд пропозицій щодо скрапленого газу з Росії та відповідних танкерів.
Наступне обговорення санкцій проти Росії заплановане на пʼятницю, 10 липня.
Якщо консенсус не буде знайдений і 10 липня, можливе проведення засідання Комітету постійних представників у неділю, 12 липня, але відповідне рішення ще не прийняте,
– йдеться у матеріалі.
Таким чином, нові санкції проти Росії таки набудуть чинності. Але з урахуванням деяких нюансів.
Що не так з обмеженнями щодо патріарха Кирила
Нагадаємо, що ще у червні 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії не підтримала Болгарія. Країна якраз не погодилась з додаванням до списку російського патріарха Кирила.
Згодом подібне рішення не підтримала й Італія. Річ у тім, що у Ватикані вважають проблематичним запровадження санкцій проти очільника християнської конфесії.