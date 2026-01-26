ЄС готує нові санкції проти Росії: як Європа планує "вдарити" по Кремлю
- ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на тіньовий флот та блокування схем обходу чинних обмежень.
- Санкції також обмежать енергетичні доходи Москви та протидіятимуть гібридним загрозам, зокрема на морі, у повітрі та кіберпросторі.
Європейський Союз готує 20-й пакет санкцій проти Росії. Він має вдарити по тіньовому флоту та блокувати схеми обходу вже чинних обмежень.
Що відомо про 20-й пакет санкції проти Кремля?
Крім того, новий пакет має обмежити енергетичні доходи Москви, про що заявив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.
Читайте також Штрафують навіть своїх: Велика Британія покарала банк Шотландії через Росію
Крім того, 20-й пакет санкцій буде спрямований на протидію гібридним загрозам Росії, що проявляються на морі, повітрі та кіберпросторі. До того ж мають посилити захист критичної інфраструктури Європи.
Ми набагато сильніші та стійкіші, ніж хоче вірити Путін,
– сказав міністр.
Він також відзначив тіньовий флот Росії. Міністр додав, що ці судна не лише дозволяють Кремлю отримувати доходи, а й створюють серйозну загрозу для Балтійського узбережжя. Ба більше, часто це кораблі в поганому технічному стані з недостатньо підготовленими екіпажами. У разі аварії такого танкера узбережжя Балтійського моря можуть бути сильно забруднені.
Тому країни Європейського Союзу планують:
- посилити контроль над такими суднами;
- активніше застосовувати морське право;
- розширювати міжнародну співпрацю.
Країни Балтійського регіону планують обмінюватимуться інформацією про діяльність тіньового флоту та власників суден.
Ми хочемо також діяти проти суден, чий статус прапора незрозумілий. Це передбачає і морське право. Ми мусимо зараз використовувати всі можливості морського права, щоб зупиняти такі судна,
– сказав Йоганн Вадефуль.
Зауважте! Згідно з його словами, нові санкції включатимуть не лише обмеження на енергетичні доходи Москви, а й заходи проти обходу санкцій. Це має зменшити фінансові потоки Росії та підвищити безпеку регіону.
Нагадаємо, що щонайменше 20 % суден тіньового флоту зупинились. Про це повідомляв Володимир Зеленський.
Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден,
– йдеться у соцмережах президент України.
Він додав, що всі вони мають бути додані в санкційні списки.
Санкційний тиск буде продовжуватися на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту.
Що ще слід знати про рішення Євросоюзу щодо Росії?
- Вже 29 січня 2026 року відбудеться включення Росії до списку країн підвищеного ризику Євросоюзу. Це суттєво ускладнить банківські перекази для росіян. Росіяни у країнах Європи все частіше будуть зіштовхуватися з новими перевірками, відмовами у відкритті та закриттям рахунків.
- А 26 січня країни Євросоюзу остаточно затвердили заборону на імпорт російського газу. Імпорт СПГ ЄС зупинить до кінця 2026 року, а постачання трубопровідного газу – до 30 вересня 2027 року.