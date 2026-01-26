ЄС готує нові санкції проти Росії: як Європа планує "вдарити" по Кремлю

Європейський Союз готує 20-й пакет санкцій проти Росії. Він має вдарити по тіньовому флоту та блокувати схеми обходу вже чинних обмежень.

Що відомо про 20-й пакет санкції проти Кремля?

Крім того, новий пакет має обмежити енергетичні доходи Москви, про що заявив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Крім того, 20-й пакет санкцій буде спрямований на протидію гібридним загрозам Росії, що проявляються на морі, повітрі та кіберпросторі. До того ж мають посилити захист критичної інфраструктури Європи.

Ми набагато сильніші та стійкіші, ніж хоче вірити Путін,

– сказав міністр.

Він також відзначив тіньовий флот Росії. Міністр додав, що ці судна не лише дозволяють Кремлю отримувати доходи, а й створюють серйозну загрозу для Балтійського узбережжя. Ба більше, часто це кораблі в поганому технічному стані з недостатньо підготовленими екіпажами. У разі аварії такого танкера узбережжя Балтійського моря можуть бути сильно забруднені.

Тому країни Європейського Союзу планують:

посилити контроль над такими суднами;

активніше застосовувати морське право;

розширювати міжнародну співпрацю.

Країни Балтійського регіону планують обмінюватимуться інформацією про діяльність тіньового флоту та власників суден.

Ми хочемо також діяти проти суден, чий статус прапора незрозумілий. Це передбачає і морське право. Ми мусимо зараз використовувати всі можливості морського права, щоб зупиняти такі судна,

– сказав Йоганн Вадефуль.

Зауважте! Згідно з його словами, нові санкції включатимуть не лише обмеження на енергетичні доходи Москви, а й заходи проти обходу санкцій. Це має зменшити фінансові потоки Росії та підвищити безпеку регіону.

Нагадаємо, що щонайменше 20 % суден тіньового флоту зупинились. Про це повідомляв Володимир Зеленський.

Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден,

– йдеться у соцмережах президент України.

Він додав, що всі вони мають бути додані в санкційні списки.

Санкційний тиск буде продовжуватися на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту.

