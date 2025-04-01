Працювали на російські спецслужби: СБУ викрила підпільне PR-агентство

СБУ ліквідувала підпільне PR-агентство на Київщині, яке діяло на користь російських спецслужб. Вони здійснювали інформаційні диверсії проти України.

Працювали на Росію

Під час операції СБУ затримала двох фахових піарників, які працювали на замовлення російських спецслужб, передає 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ встановили, що зловмисники переважно працювали на медіапросторі Європейського Союзу, готуючи та розповсюджуючи матеріали, які дискредитували Україну та виправдовували російську агресію.

Піарники створили понад 200 сайтів, що фактично дублювали офіційні кремлівські ресурси, реєструючи їх на фейкові акаунти для уникнення блокувань.

СБУ викрили піарників, які працювали на Росію / Фото СБУ

Що робили "піарники"

Зловмисники також організовували інформаційні кампанії в країнах ЄС, де виправдовували підсанкційних топпосадовців країни-агресора.

Згідно з матеріалами справи, серед іншого, вони займалися піар-кампаніями двох ключових осіб кремля:

Ігоря Шувалова – керівника російської державної корпорації "Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності";

Андрія Костіна – голови правління московського банку "ВТБ".

Зауважте! Обидва банкіри є частиною найближчого оточення Путіна та мають безпосереднє відношення до фінансування російської агресії.

Що ще з'ясували спецслужбовці

За результатами розслідування встановлено, що до 2022 року ці піарники виконували комерційні замовлення з Росії. Після початку повномасштабної війни їхній колишній роботодавець звернувся до них для співпраці з окупантами.

Під час обшуків у затриманих було вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.