Селяни матимуть платити податки за землю: якою буде сума за пай

З 1 січня 2023 року українці повинні будуть сплачувати мінімальне податкове забезпечення за землю. Якщо пай офіційно перебуває в оренді, податки сплачуватиме орендар.

За словами проєктного менеджера Agropolit Андрія Мартина, із запровадженням МНС власнику паю, який офіційно не передано в оренду, доведеться платити в середньому 6 тисяч гривень до бюджету громади.

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Як розрахувати розмір податку

У податковому кодексі прописано формулу для підрахунку розміру податку на пай (МНС). Мінімальне податкове зобов'язання (МПС) щодо земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої проведено, обчислюється за формулою:

МПЗ = НГОд x K x М/12, де:

МНС – мінімальне податкове зобов'язання;

НГОд – нормативна грошова оцінка відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для стягнення плати за землю;

К – коефіцієнт, що становить 0,05;

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

Мінімальне податкове зобов'язання (МНС) щодо земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої не проведено, обчислюється за формулою:

МНС = НУО x S x K x М/12, де:

МНС – мінімальне податкове зобов'язання;

НУО – нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для стягнення плати за землю;

S – площа земельної ділянки, гектари;

К – коефіцієнт, що становить 0,05;

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

Чи може бути відстрочка

За словами Андрій Мартіна, питання відстрочення сплати МПЗ, звісно, політичне. У парламенті поки що немає ініціатив щодо відстрочення МПЗ.

Однак варто пам'ятати, що зараз в Україні близько 30% орендованих земель перебувають у "сірій" оренді – використовуються аграріями неофіційно, а розрахунок із власником паю відбувається готівкою або в натуральній формі (наприклад, зерном). Це дозволяло таким орендарям економити на податках у місцевий бюджет,

– пише він у публікації на Agropolit

Завдяки введеному закону вдасться залучити більше коштів до місцевого бюджету, однак, введення податку під час війни може викликати обурення в аграріїв.

Як бути? Повністю скасовувати МПЗ я б не радив, але якби я був політиком, то розглянув би доцільність перенесення МПЗ на рік. За 2022 і 2023 роки МПЗ не платитиметься лише за земельні ділянки, розташовані на окупованих територіях і територіях, де ведуться або велися бойові дії,

– додає Мартин.

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