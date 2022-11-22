Селяне будут платить налоги за землю: какой будет сумма за пай
С 1 января 2023 украинцы должны будут платить минимальное налоговое обеспечение за землю. Если пай официально находится в аренде, налоги платит арендатор.
По словам проектного менеджера Agropolit Андрея Мартына, с введением МЧС владельцу пая, который официально не передан в аренду, придется платить в среднем 6 тысяч гривен в бюджет общества.
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Как рассчитать размер налога
В налоговом кодексе прописана формула для подсчета размера налога на пай (МНС). Минимальное налоговое обязательство (МПС) по земельному участку, нормативная денежная оценка которого проведена, исчисляется по формуле:
МНС = НГОд x K x М/12, где:
- МЧС – минимальное налоговое обязательство;
- НГОд – нормативная денежная оценка соответствующего земельного участка с учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом для взимания платы за землю;
- К – коэффициент, составляющий 0,05;
- М – количество календарных месяцев, в течение которых земельный участок находится в собственности, аренде, пользовании на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) налогоплательщика.
Минимальное налоговое обязательство (МЧС) по земельному участку, нормативная денежная оценка которого не проведена, исчисляется по формуле:
МЧС = НПО x S x K x М/12, где:
- МЧС – минимальное налоговое обязательство;
- НПО – нормативная денежная оценка 1 гектара пашни в Автономной Республике Крым или области с учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом для взимания платы за землю;
- S – площадь земельного участка, гектары;
- К – коэффициент, составляющий 0,05;
- М – количество календарных месяцев, в течение которых земельный участок находится в собственности, аренде, пользовании на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) налогоплательщика.
Может ли быть отсрочка
По словам Андрей Мартина, вопрос отсрочки уплаты МНС, конечно, политический. В парламенте пока нет инициатив по отсрочке МНС.
Однако стоит помнить, что сейчас в Украине около 30% арендованных земель находятся в "серой" аренде – используются аграриями неофициально, а расчет с владельцем пая происходит наличными или в натуральной форме (например, зерном). Это позволяло таким арендаторам экономить на налогах в местный бюджет.
– пишет он в публикации на Agropolit
Благодаря введенному закону удастся привлечь больше средств в местный бюджет, однако введение налога во время войны может вызвать возмущение у аграриев.
Как быть? Полностью отменять МНС я бы не советовал, но будь я политиком, то рассмотрел бы целесообразность переноса МНС на год. За 2022 и 2023 года МНС не будет платиться только за земельные участки, расположенные на оккупированных территориях и территориях, где ведутся или велись боевые действия,
– добавляет Мартын.
Отменят ли добровольную уплату налогов для ФЛП
- В связи с полномасштабной войной, правительство произвело добровольную уплату налогов для предпринимателей. Следовательно, с 1 марта самозанятые лица имеют право не исчислять и не платить ЕСВ за себя.
- По словам Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, до конца войны менять рядом добровольную уплату налогов предпринимателями никто не планирует.
- Поскольку минимальная зарплата сейчас составляет 6 700 гривен, то Единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 1 474 гривен (22% от минимальной зарплаты).