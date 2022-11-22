Селяне будут платить налоги за землю: какой будет сумма за пай

С 1 января 2023 украинцы должны будут платить минимальное налоговое обеспечение за землю. Если пай официально находится в аренде, налоги платит арендатор.

По словам проектного менеджера Agropolit Андрея Мартына, с введением МЧС владельцу пая, который официально не передан в аренду, придется платить в среднем 6 тысяч гривен в бюджет общества.

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Как рассчитать размер налога

В налоговом кодексе прописана формула для подсчета размера налога на пай (МНС). Минимальное налоговое обязательство (МПС) по земельному участку, нормативная денежная оценка которого проведена, исчисляется по формуле:

МНС = НГОд x K x М/12, где:

МЧС – минимальное налоговое обязательство;

НГОд – нормативная денежная оценка соответствующего земельного участка с учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом для взимания платы за землю;

К – коэффициент, составляющий 0,05;

М – количество календарных месяцев, в течение которых земельный участок находится в собственности, аренде, пользовании на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) налогоплательщика.

Минимальное налоговое обязательство (МЧС) по земельному участку, нормативная денежная оценка которого не проведена, исчисляется по формуле:

МЧС = НПО x S x K x М/12, где:

МЧС – минимальное налоговое обязательство;

НПО – нормативная денежная оценка 1 гектара пашни в Автономной Республике Крым или области с учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом для взимания платы за землю;

S – площадь земельного участка, гектары;

К – коэффициент, составляющий 0,05;

М – количество календарных месяцев, в течение которых земельный участок находится в собственности, аренде, пользовании на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) налогоплательщика.

Может ли быть отсрочка

По словам Андрей Мартина, вопрос отсрочки уплаты МНС, конечно, политический. В парламенте пока нет инициатив по отсрочке МНС.

Однако стоит помнить, что сейчас в Украине около 30% арендованных земель находятся в "серой" аренде – используются аграриями неофициально, а расчет с владельцем пая происходит наличными или в натуральной форме (например, зерном). Это позволяло таким арендаторам экономить на налогах в местный бюджет.

– пишет он в публикации на Agropolit

Благодаря введенному закону удастся привлечь больше средств в местный бюджет, однако введение налога во время войны может вызвать возмущение у аграриев.

Как быть? Полностью отменять МНС я бы не советовал, но будь я политиком, то рассмотрел бы целесообразность переноса МНС на год. За 2022 и 2023 года МНС не будет платиться только за земельные участки, расположенные на оккупированных территориях и территориях, где ведутся или велись боевые действия,

– добавляет Мартын.

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