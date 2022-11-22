За словами проєктного менеджера Agropolit Андрія Мартина, із запровадженням МНС власнику паю, який офіційно не передано в оренду, доведеться платити в середньому 6 тисяч гривень до бюджету громади.
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Як розрахувати розмір податку
У податковому кодексі прописано формулу для підрахунку розміру податку на пай (МНС). Мінімальне податкове зобов'язання (МПС) щодо земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої проведено, обчислюється за формулою:
МПЗ = НГОд x K x М/12, де:
- МНС – мінімальне податкове зобов'язання;
- НГОд – нормативна грошова оцінка відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для стягнення плати за землю;
- К – коефіцієнт, що становить 0,05;
- М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.
Мінімальне податкове зобов'язання (МНС) щодо земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої не проведено, обчислюється за формулою:
МНС = НУО x S x K x М/12, де:
- МНС – мінімальне податкове зобов'язання;
- НУО – нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для стягнення плати за землю;
- S – площа земельної ділянки, гектари;
- К – коефіцієнт, що становить 0,05;
- М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.
Чи може бути відстрочка
За словами Андрій Мартіна, питання відстрочення сплати МПЗ, звісно, політичне. У парламенті поки що немає ініціатив щодо відстрочення МПЗ.
Однак варто пам'ятати, що зараз в Україні близько 30% орендованих земель перебувають у "сірій" оренді – використовуються аграріями неофіційно, а розрахунок із власником паю відбувається готівкою або в натуральній формі (наприклад, зерном). Це дозволяло таким орендарям економити на податках у місцевий бюджет,
– пише він у публікації на Agropolit
Завдяки введеному закону вдасться залучити більше коштів до місцевого бюджету, однак, введення податку під час війни може викликати обурення в аграріїв.
Як бути? Повністю скасовувати МПЗ я б не радив, але якби я був політиком, то розглянув би доцільність перенесення МПЗ на рік. За 2022 і 2023 роки МПЗ не платитиметься лише за земельні ділянки, розташовані на окупованих територіях і територіях, де ведуться або велися бойові дії,
– додає Мартин.
Чи скасують добровільну сплату податків для ФОПів
- У зв'язку з повномасштабною війною, уряд зробив добровільну сплату податків для підприємців. Відтак з 1 березня самозайняті особи мають право не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе.
- За словами Голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, до кінця війни змінювати поряд добровільної сплати податків підприємцями ніхто не планує.
- Оскільки мінімальна зарплата зараз складає 6 700 гривень, то Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) становить 1 474 гривень (22% від мінімальної зарплати).