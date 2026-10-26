"Символічно погано": у Сербії пояснили, чи запроваджуватимуть санкції проти Росії
Нова влада Сербії не планує запроваджувати санкції проти Росії, попри тиск європейських партнерів країни. "Студентський список", який переміг на парламентських виборах, хоче керуватися власними національними інтересами у цьому питанні.
Чому Сербія не запровадить санкції
Представник партії професор Йово Бакіч заявив, що майбутній уряд хоче зберегти відносини з Москвою, пише російське пропагандистське медіа RT Balkan.
Політик наголосив, що Росія залишається важливим партнером Сербії, зокрема з огляду на історичні зв’язки між країнами, тому жодних змін у зовнішньополітичному курсі не передбачається.
Ми поважаємо Росію і як велику державу, і як історично важливу для нас партнерку,
– заявив він.
За словами професора, Сербія також добре знає, до яких наслідків можуть призводити міжнародні санкції, оскільки сама пережила обмеження з боку ООН.
Санкції маленької Сербії проти Росії нічого б не змінили, але символічно це було б дуже погано,
– пояснив Бакіч.
Чому Сербія тримається за російські енергоресурси
Окрему увагу нова влада приділяє питанню енергетики. Попри жорсткий тиск з боку Європейського Союзу, Сербія, за його словами, не планує розривати вигідні контракти з Росією.
Бакіч висловився проти відмови від російських енергоносіїв. На його думку, сербська влада має ухвалювати рішення, виходячи передусім із потреб власної країни.
Ми не для того тут, щоб задовольняти іноземців, а щоб працювати в наших національних інтересах,
– підкреслив Бакіч.
Він додав, що "Студентський список" має фахівців з енергетики, які працюватимуть над цим питанням.
Нагадаємо, після поразки на парламентських виборах його партії президент Александар Вучич стверджував, що нова влада Сербії приєднається до міжнародного тиску і запровадить санкції проти Росії. Ба більше, він запевняв, що це станеться навесні 2027 року.