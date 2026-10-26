Новые власти Сербии не будут вводить санкции против России / Depositphotos
Новые власти Сербии не планируют вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны европейских партнеров страны. "Студенческий список", победивший на парламентских выборах, намерен руководствоваться собственными национальными интересами в этом вопросе.
Почему Сербия не введет санкции
Представитель партии профессор Йово Бакич заявил, что будущее правительство хочет сохранить отношения с Москвой, пишет российское пропагандистское СМИ RT Balkan.
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Политик подчеркнул, что Россия остается важным партнером Сербии, в частности, учитывая исторические связи между странами, поэтому никаких изменений во внешнеполитическом курсе не предвидится.
"Мы уважаем Россию и как большую державу, и как исторически важного для нас партнера"
По словам профессора, Сербия также хорошо знает, к каким последствиям могут привести международные санкции, поскольку сама пережила ограничения со стороны ООН.
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Почему Сербия держится за российские энергоресурсы
Особое внимание новая власть уделяет вопросу энергетики. Несмотря на жесткое давление со стороны Европейского Союза, Сербия, по его словам, не планирует расторгать выгодные контракты с Россией.
Бакич высказался против отказа от российских энергоносителей. По его мнению, сербские власти должны принимать решения, исходя прежде всего из потребностей собственной страны.
Мы здесь не для того, чтобы угодить иностранцам, а для того, чтобы работать в наших национальных интересах
Он добавил, что в "Студенческом списке" есть специалисты по энергетике, которые будут работать над этим вопросом.
Напомним, после поражения его партии на парламентских выборах президент Александар Вучич заявлял, что новая власть Сербии присоединится к международному давлению и введет санкции против России. Более того, он уверял, что это произойдет весной 2027 года.
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