Почему Сербия не введет санкции

Представитель партии профессор Йово Бакич заявил, что будущее правительство хочет сохранить отношения с Москвой, пишет российское пропагандистское СМИ RT Balkan.

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Политик подчеркнул, что Россия остается важным партнером Сербии, в частности, учитывая исторические связи между странами, поэтому никаких изменений во внешнеполитическом курсе не предвидится.

"Мы уважаем Россию и как большую державу, и как исторически важного для нас партнера"– заявил он.

По словам профессора, Сербия также хорошо знает, к каким последствиям могут привести международные санкции, поскольку сама пережила ограничения со стороны ООН.

Санкции маленькой Сербии против России ничего бы не изменили, однако символически это было бы очень плохо– пояснил Бакич.

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Почему Сербия держится за российские энергоресурсы

Особое внимание новая власть уделяет вопросу энергетики. Несмотря на жесткое давление со стороны Европейского Союза, Сербия, по его словам, не планирует расторгать выгодные контракты с Россией.

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Бакич высказался против отказа от российских энергоносителей. По его мнению, сербские власти должны принимать решения, исходя прежде всего из потребностей собственной страны.

Мы здесь не для того, чтобы угодить иностранцам, а для того, чтобы работать в наших национальных интересах– подчеркнул Бакич.

Он добавил, что в "Студенческом списке" есть специалисты по энергетике, которые будут работать над этим вопросом.

Напомним, после поражения его партии на парламентских выборах президент Александар Вучич заявлял, что новая власть Сербии присоединится к международному давлению и введет санкции против России. Более того, он уверял, что это произойдет весной 2027 года.