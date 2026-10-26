Когда ожидать санкций

После признания поражения на выборах своей политической силы "Александар Вучич – Единая Сербия" политик уверен, что новая власть Сербии в конечном итоге присоединится к санкциям против России, пишет сербское издание TIP.rs.

Реклама Adv

популярные видео

По его мнению, ограничения в отношении Москвы могут быть введены уже весной 2027 года.

К марту или апрелю у вас уже будут введены санкции против Российской Федерации– сказал он.

Вучич также обвинил своих политических оппонентов в том, что они якобы не рассказывали избирателям о своих истинных намерениях во время кампании. По словам политика, новая власть выполнит все требования Запада относительно экономического давления на Москву.

Они сделают все то, о чем не хотели вам говорить, ведь, повторяю, они лишь исполнители и ничего больше– добавил президент Сербии.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Действительно ли введут санкции

Потеря Сербии как лояльного партнера в Европе означает для России дальнейшее сужение рынков сбыта и усложнение обхода уже существующих европейских санкций. Это еще один мощный удар по российской экономике, которая стремительно теряет возможности для серого импорта.

Реклама

В то же время слова Вучича не означают, что решение о санкциях уже принято.

Ранее "Список студентов-блокировщиков", победивший на парламентских выборах, заявлял, что в случае прихода к власти не будет вводить санкции против России, поскольку стремится сохранить принципиальную позицию относительно невведения ограничительных мер против Москвы.

Напомним, что на парламентских выборах победил " Победу одержал оппозиционный "Список студентов-блокировщиков" ". По предварительным оценкам, они набрали 53% голосов, что гарантирует им 141 место в парламенте, тогда как партия Вучича получила лишь 38,8%.