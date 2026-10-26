Удар у спину Путіну: давній союзник анонсував санкції проти Росії

Коли чекати на санкції

Після визнання поразки на виборах його політичної сили "Александар Вучич – Єдина Сербія" політик упевнений, що нова влада Сербії зрештою приєднається до санкцій проти Росії, пише сербське видання TIP.rs.

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На його думку, запровадити обмеження проти Москви можуть вже навесні 2027 року.

До березня або квітня у вас уже будуть запроваджені санкції проти Російської Федерації– сказав він.

Вучич також звинуватив своїх політичних опонентів у тому, що вони нібито не розповідали виборцям про свої справжні наміри під час кампанії. За словами політика, нова влада виконає всі вимоги Заходу щодо економічного тиску на Москву.

Вони зроблять усе те, про що не хотіли вам говорити, адже, повторюю, вони лише виконавці і нічого більше– додав президент Сербії.

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Чи справді запровадять санкції

Втрата Сербії як лояльного партнера в Європі означає для Росії подальше звуження ринків збуту та ускладнення обходу вже існуючих європейських санкцій. Це ще один потужний удар по російській економіці, яка стрімко втрачає можливості для сірого імпорту.

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Водночас слова Вучича не означають, що рішення про санкції вже ухвалене.

Раніше "Список студентів-блокувальників", який переміг на парламентських виборах, заявляв, що в разі приходу до влади не запроваджуватиме санкції проти Росії, оскільки прагне зберегти принципову позицію щодо невведення обмежувальних заходів проти Москви.

Нагадаємо, що на парламентських виборах перемогу здобув опозиційний "Список студентів-блокувальників". За попередніми оцінками, вони набрали 53% голосів, що гарантує їм 141 місце в парламенті, тоді як партія Вучича отримала лише 38,8%.